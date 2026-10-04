Arroceros del Huila rechazan propuesta de cambiar el cultivo de arroz por siembras de marañón

Neiva

Los productores de arroz del Huila cuestionaron el planteamiento del ministro de Agricultura,. Indalecio Dangond, de promover el cambio de este cultivo por otros productos, como el marañón, al considerar que esta propuesta desconoce las condiciones agrícolas y la infraestructura existente en la región.

Martín Vargas, arrocero del Huila, expreso que “el departamento cuenta con tierras aptas para la producción y una infraestructura industrial construida alrededor del cereal. Advirtió que no se puede cambiar de un momento a otro una actividad que durante años ha sostenido a miles de familias y que hace parte de la seguridad alimentaria del país”.

El dirigente aseguró que actualmente existen cerca de 2.500 productores de arroz en el Huila, entre propietarios y arrendatarios, con unas 47.000 hectáreas destinadas a este cultivo por semestre. También pidió revisar los efectos de los tratados comerciales y el ingreso de arroz de contrabando o mediante mecanismos que, según el sector, terminan afectando los precios que reciben los agricultores.

Frente a la situación, los arroceros del Huila y Tolima esperan reunirse con el Ministerio de Agricultura para plantear alternativas que permitan recuperar la rentabilidad de la actividad. El llamado es a establecer una mesa de concertación en la que participen Gobierno, industriales, productores y la Federación Nacional de Arroceros.

Finalmente, el llamado al ministro de Agricultura es a abrir espacios de diálogo con los pequeños y medianos productores de las diferentes regiones del país. Los arroceros consideran necesario escuchar directamente a quienes trabajan la tierra para construir alternativas que permitan mantener la producción y fortalecer la soberanía alimentaria.