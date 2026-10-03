Más de mil hombres reforzarán la seguridad en las carreteras del Huila durante el receso escolar

Neiva

Autoridades pusieron en marcha la campaña Viaje Seguro, con la que busca fortalecer la seguridad en las principales carreteras del Huila durante la semana de receso escolar. Más de mil uniformados fueron destinados para acompañar a las familias que se movilizarán por el departamento.

El lanzamiento de esta estrategia se cumplió en el peaje de la vía Neiva-Bogotá, donde se anunció el despliegue de las tropas en coordinación con la Policía Nacional y demás autoridades. En total, serán 83 puestos de control y puntos de presencia vial, con vigilancia permanente durante las 24 horas.

El coronel Jhon Carlos Agudelo Acuña, comandante encargado de la Novena Brigada, afirmo que “estaremos en sitios como, el desierto de la Tatacoa, San Agustín, Paicol y Rivera. La campaña también promueve una conducción responsable, el respeto por las normas de tránsito y la adopción de medidas de prevención en carretera”.

El operativo contará con capacidades terrestres y aéreas del Ejército, mientras continúan las operaciones militares en diferentes zonas del departamento para enfrentar las amenazas de los grupos armados ilegales. El objetivo es contribuir a mantener condiciones de seguridad para las comunidades y viajeros durante estos días.