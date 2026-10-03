Más de 70 Negocios Verdes del Huila avanzan a buen ritmo a nivel nacional

Neiva

Más de 70 emprendimientos, participan en eventos de talla internacional, con productos y servicios que tienen como eje principal el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Muchos de estos emprendedores ya son conocidos en el ámbito internacional.

Las iniciativas que cuentan con el Sello Marca Negocios Verdes. La oferta incluye café y cacao transformados, productos derivados de actividades agropecuarias, artesanías, cosmética natural y propuestas relacionadas con el turismo de naturaleza y la economía circular.

Entre los emprendedores se encuentran asociaciones de mujeres cafeteras, productores de café y cacao, apicultores y artesanos que trabajan con materiales como pindo, totumo y zuncho. También hacen presencia emprendimientos dedicados a la elaboración de chocolates, jabones, productos cosméticos, maquillaje y cervezas artesanales.

Una de las propuestas es Casablanca, ubicada en la vereda El Tendido, en Gigante, donde se combinan la producción de chocolatería y las experiencias de turismo rural. Su representante. La oferta también incluye iniciativas cafeteras que emplean abonos orgánicos y acciones para conservar la fauna y la flora.