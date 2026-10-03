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03 oct 2026 Actualizado 14:23

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Más de 70 Negocios Verdes del Huila avanzan a buen ritmo a nivel nacional

Productos sostenibles, café, cacao, artesanías y turismo de naturaleza integran la oferta comercial en el Huila.

La oferta también incluye iniciativas cafeteras que emplean abonos orgánicos. Foto CAM.

La oferta también incluye iniciativas cafeteras que emplean abonos orgánicos. Foto CAM.

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Más de 70 emprendimientos, participan en eventos de talla internacional, con productos y servicios que tienen como eje principal el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Muchos de estos emprendedores ya son conocidos en el ámbito internacional.

Las iniciativas que cuentan con el Sello Marca Negocios Verdes. La oferta incluye café y cacao transformados, productos derivados de actividades agropecuarias, artesanías, cosmética natural y propuestas relacionadas con el turismo de naturaleza y la economía circular.

Entre los emprendedores se encuentran asociaciones de mujeres cafeteras, productores de café y cacao, apicultores y artesanos que trabajan con materiales como pindo, totumo y zuncho. También hacen presencia emprendimientos dedicados a la elaboración de chocolates, jabones, productos cosméticos, maquillaje y cervezas artesanales.

Una de las propuestas es Casablanca, ubicada en la vereda El Tendido, en Gigante, donde se combinan la producción de chocolatería y las experiencias de turismo rural. Su representante. La oferta también incluye iniciativas cafeteras que emplean abonos orgánicos y acciones para conservar la fauna y la flora.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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