Capturan en Pitalito a presunto cabecilla de ‘Los Diablos’ señalado de cometer extorsiones

Neiva

En la vereda Aguas Blancas, zona rural de Pitalito, fue capturado alias ‘Tutinas’, señalado por las autoridades de ser el presunto cabecilla del grupo delincuencial Los Diablos. La operación fue desarrollada por el Gaula Militar Huila de la Novena Brigada.

El procedimiento se realizó cuando el hombre se movilizaba en una motocicleta. Durante la requisa, los uniformados encontraron un dispositivo explosivo improvisado, 26 cartuchos calibre 5.56 milímetros para fusil y un teléfono celular, elementos que fueron incautados.

Según las investigaciones, esta organización habría utilizado el nombre de una estructura armada ilegal para generar temor entre sus víctimas y exigir dinero mediante extorsiones en Pitalito, Isnos y San Agustín. Además, las autoridades buscan establecer si sus integrantes estuvieran relacionados con casos de secuestros.

Alias ‘Tutinas’ presenta anotaciones por homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Fue presentado ante un juez por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones, accesorios o explosivos.