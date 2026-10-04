Valiente ciudadana ayudó a encontrar a adolescente desaparecida tras reconocerla en una moto

Neiva

El caso comenzó el pasado 22 de septiembre, cuando una adolescente fue reportada como desaparecida. De inmediato, la Policía Nacional puso en marcha las labores de búsqueda para establecer su paradero. Al no obtener resultados iniciales, las autoridades activaron la Alerta Rosa para ampliar la búsqueda.

Al día siguiente, el mensaje llegó hasta una ciudadana que atendía su negocio de venta de frutas. El establecimiento estaba ubicado cerca de Altamira, antes del peaje, por donde pasó una motocicleta. El conductor llevaba como acompañante a una joven que no portaba casco y se detuvo a comprar uvas. El hombre aseguró que se dirigía hacia Florencia, Caquetá, junto con la menor que lo acompañaba.

El intendente jefe de la policía-Huila, Lidys Martínez, conto que “la comerciante notó que la joven presentaba una actitud de temor y decidió acercarse para hablarle. Al preguntarle hacia dónde se dirigía, la adolescente respondió que su destino era La Plata, Huila. La respuesta despertó aún más sospechas, debido a que la ruta por la que transitaban no coincidía. Ante la situación, la mujer comprendió que podía tratarse de la menor que estaba siendo buscada”.

Con decisión, la ciudadana enfrentó al motociclista y le pidió que dejara a la adolescente en el lugar. También le advirtió que avisaría a la Policía y que la joven no debía continuar el recorrido. El hombre optó por marcharse del sitio, mientras la mujer permaneció junto a la adolescente. De esta manera, la menor quedó protegida mientras se esperaba la intervención de las autoridades.