Autoridades intensifican controles sanitarios en carnes del Mercado Campesino de Calixto

Neiva

Autoridades adelantaron una jornada de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario en el Mercado Campesino del barrio Calixto, con el propósito de revisar las condiciones en que son almacenados y comercializados los productos cárnicos destinados al consumo de la comunidad.

Durante el recorrido, el equipo ambiental, y de manipulación de Alimentos y Bebidas verificaron el manejo de carne de res, cerdo y pollo, haciendo especial énfasis en la conservación de los alimentos, las condiciones de higiene y el cumplimiento de la cadena de frío.

La visita permitió establecer algunos aspectos que requieren ajustes por parte de los comerciantes. Por ello, fueron entregadas recomendaciones relacionadas con el almacenamiento, conservación, manipulación e higiene de los productos, de acuerdo con las disposiciones sanitarias vigentes.

Como parte de la intervención se adoptaron medidas temporales para que los responsables corrijan los hallazgos identificados y garanticen condiciones adecuadas para la venta de estos alimentos. Se señalo que este tipo de controles se mantiene de manera permanente para prevenir riesgos y proteger la salud.