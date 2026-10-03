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03 oct 2026 Actualizado 13:27

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Cúcuta

Víctimas de minas anti personal piden a los violentos parar la siembra en el Catatumbo

Crecen las acciones contra la población civil

Cúcuta
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Norte de Santander

La Asociación de sobrevivientes por minas anti personal, municipio sin explosionar y trampas explosivas en Norte de Santander le pidieron a los grupos al margen de la ley que delinquen en la región parar la siembra de estos elementos.

La Presidente de la organización Mileidy Ramírez Guevara dijo a Caracol Radio que “es lamentable que sucedan estos hechos, afectan niños, niñas, mujeres, y adultos. Nosotros insistimos en retomar el desminado humanitario y también pensar en diálogos de paz que permitan desescalar el conflicto”.

“No más instalación de minas anti personal porque siempre los afectados somos los civiles.Es muy doloroso levantarnos sin levantarnos sin piernas, brazos y ojos. Por favor que hallan mas talleres de orientación para prevenir y adelantar una ruta de atención” dijo la líder.

Explicó que han recibido el apoyo del hospital Universitario de Cúcuta a través del gerente Hernando Mora y de las organizaciones humanitarias que trabajan par atender a los sobrevivientes.

La rehabilitación comenzará con cincuenta sobrevivientes de minas anti personal en Norte de Santander.

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