Aumenta muerte de pacientes por falta de atención a remisiones

Pacientes en el hospital Erasmo Meoz. Área de urgencias con ocupación por encima del 400% / Foto Archivo( Foto Caracol Radio Cúcuta ARCHIVO )

Cúcuta

Los trabajadores del sector salud volvieron a llamar la atención del Ministerio de la Protección Social ante el aumento de la muerte de pacientes por falta de remisiones a otros centros hospitalarios de mayor complejidad.

Aristides Hernandez, presidente de las organizaciones sindicales del sector salud dijo a Caracol Radio que “tenemos cifras aumentando cada vez. El 21 de septiembre hablamos de 225 muertos, hoy hablamos de 233 personas fallecidas en lo que va corrido del año”.

“En menos de ocho días, fallecieron casi nueve pacientes esperando estos traslados y no hay una intervención directa del gobierno nacional por lo que están haciendo la s Eps con sus propios pacientes” dijo el líder sindical.

Indicó que lamentablemente las medidas que ha puesto en marcha el nuevo gobierno en tan solo dos meses no se reflejan, pero si se agudiza la situación de los usuarios.

“El hospital termina atendiendo a todos porque es el único que responde y no vulnera el derecho a la vida de las personas pero con un riesgo y costo muy alto, aumentando su crisis administrativa y financiera y las Eps siguen sin pagar”.