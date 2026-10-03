Redada contra grupos delincuenciales en Cúcuta

Redada contra la delincuencia en Cúcuta.18 diligencias de allanamiento se adelantaron en las últimas horas/ Foto Mecuc

Cúcuta

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el CTI y el Ejército Nacional, adelantaron una ofensiva contra los grupos delincuenciales organizados “Familia P” y “Los Turcos”, mediante el desarrollo de 18 diligencias de allanamiento desarrolladas en diferentes sectores de la ciudad.

Como resultado de esta operación fueron capturadas 20 personas, 16 de ellas mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, homicidio y uso de menores para la comisión de delitos; mientras que otras cuatro fueron capturadas en flagrancia por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y uso de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Durante los procedimientos fueron incautados 244.635 gramos de marihuana y 37.530 gramos de cocaína, además de tres pistolas calibre 9 milímetros, una pistola traumática, 32 cartuchos calibre 9 milímetros y cinco cartuchos para arma traumática.

Asimismo, fueron hallados elementos de uso militar y prendas de características pixeladas, entre ellos cascos, morrales, chalecos, tulas, cintelas, bolsos. El material incautado fue avaluado en aproximadamente 1.800.000 millones de pesos.

La investigación logró llegar a afectar la línea de tráfico de estupefacientes que sería direccionada por “Porras”, señalado cabecilla del GDCO “Familia P”, y “Cardi”, señalado cabecilla de “Los Turcos”.

Entre los resultados se destaca la captura de “Johana”, quien sería una posible financiera al servicio de “Familia P” y estaría relacionada con hechos de homicidio, así como la captura de “JC”, señalado de la adquisición de estupefacientes en grandes cantidades para “Los Turcos”.