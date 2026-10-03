Ministro de Vivienda revisa planes de atención para Norte de Santander

Norte de Santander

El gobierno nacional realizará su primera visita ministerial a Norte de Santander orientada a revisar la situación de proyectos de vivienda y compromisos que se ha trazado esa cartera con la región.

Por este motivo, el ministro de ese despacho Jaime Andrés Beltrán sostendrá un encuentro con el gobernador de Norte de Santander William Villamizar para pasar revista a los planes que tienen los municipios en materia de vivienda de interés social.

El actual gobierno ha planteado la posibilidad de reanudar uno de los sectores más importantes en materia económica y ha anunciado la creación de planes que le permita a las comunidades adquirir vivienda a través de diferentes mecanismos de financiación.

También se aprovechará este espacio para mirar los planes de mitigación de riesgo para familias damnificadas y las acciones de atención para las mismas.