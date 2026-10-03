Miembro del ELN se desmoviliza en el municipio de Ocaña

Ante el batallón de Ocaña se presentó integrante del ELN para desmovilizarse / Foto Ejercol

Las autoridades militares informaron en las últimas horas, la desmovilización de una integrante del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, del ELN, en el municipio de Ocaña.

La desmovilización se registró en las instalaciones del Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander, orgánico de la Trigésima Brigada.

La mujer se presentó de manera voluntaria manifestando su decisión de dejar las armas y retomar su proyecto de vida en la legalidad.

De inmediato se activaron los protocolos de atención brindándole acompañamiento integral y poniéndola a disposición del programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado que le permitirá acceder a beneficios jurídicos, apoyo psicosocial y oportunidades para su reintegración social y familiar.

Las autoridades reiteraron la invitación a los actores armados ilegales para que busquen la desmovilización y puedan acceder a la atención integral que ofrece el Estado.