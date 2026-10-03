Universidad de Cartagena reconocerá a Yamil Arana y Dumek Turbay por sus aportes a la región

La Universidad de Cartagena reconocerá al gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, y al alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, durante la celebración de los 199 años de la institución. Ambos recibirán la Orden al Mérito José Joaquín Gómez, máxima distinción que entrega la universidad a personalidades e instituciones por sus aportes a la sociedad.

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La ceremonia también exaltará a otras figuras e instituciones vinculadas al desarrollo de Cartagena, Bolívar y el país. Entre ellas se encuentra el arquitecto Alberto Samudio Trallero, quien será reconocido por más de cinco décadas de trabajo dedicado a la conservación y recuperación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de Cartagena.

La distinción también será entregada a la Escuela Normal Superior Montes de María, ubicada en San Juan Nepomuceno, por su trayectoria de más de seis décadas en la formación de maestros y su aporte a la educación regional, especialmente en comunidades rurales de los Montes de María.

En el caso de Arana, la Universidad de Cartagena destacó su vínculo con la institución y el acompañamiento a iniciativas educativas de impacto en Bolívar y la región Caribe. Turbay, por su parte, será reconocido también por su condición de egresado y por su trayectoria en procesos relacionados con el desarrollo social y territorial de Cartagena y Bolívar.

Durante la ceremonia se entregará además la Orden al Mérito Rafael Núñez a los egresados Galo Viana Muñoz, médico cirujano y directivo del sector salud, y James Pérez Morón, contador público con trayectoria académica, investigativa y empresarial.

La excelencia académica también tendrá un espacio especial. 23 estudiantes serán exaltados por sus resultados en las pruebas Saber Pro, al superar el promedio en sus respectivas áreas de formación. La Universidad destacó particularmente al programa Profesional Universitario en Lenguas Extranjeras, que obtuvo el mayor desempeño entre los programas reconocidos.

La ceremonia se realizará en el marco de los actos conmemorativos de los 199 años de la Universidad de Cartagena, institución que avanza hacia la celebración de su Bicentenario.