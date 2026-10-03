Cemento País fortalece su estrategia comercial con inteligencia artificial y neuromarketing

Cemento País participó en el evento Neuroventas, con énfasis en Inteligencia Artificial, realizado en el Country Club de Barranquilla, un espacio que reunió a empresarios y representantes del sector para analizar las nuevas tendencias que están transformando las estrategias comerciales.

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Durante la jornada se abordaron temas relacionados con neuromarketing, estrategias de ventas, inteligencia artificial y comportamiento del consumidor, herramientas que adquieren mayor relevancia para las empresas que buscan adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas dinámicas del mercado.

El encuentro también se consolidó como un escenario para el intercambio de experiencias y el networking empresarial en la región Caribe, con la participación de decenas de asistentes.

Para Cemento País, la presencia en este tipo de espacios hace parte de su apuesta por la innovación y la formación continua de su equipo comercial, especialmente en un sector como el de la construcción, que también enfrenta transformaciones impulsadas por la tecnología.

Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, destacó la importancia de incorporar estas herramientas para fortalecer la relación con los diferentes actores de la cadena de construcción.

“Estar en Neuroventas es estar a la vanguardia. La inteligencia artificial y el neuromarketing nos permiten entender mejor al ferretero y al constructo