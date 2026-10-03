Alerta en Turbaco por presunto acoso a mujeres: jóvenes habrían utilizado un motocarro para atacarla

Un caso de presunto acoso y abuso contra mujeres genera preocupación entre habitantes de Turbaco, luego de que varias jóvenes habrían sido víctimas de tocamientos indebidos mientras se desplazaban solas hacia gimnasios del municipio.

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De acuerdo con la información conocida, los hechos estarían siendo cometidos por un grupo de jóvenes que se moviliza en un motocarro y que, según los señalamientos, se hace pasar por mototaxistas para acercarse a sus víctimas. La situación ha generado alarma entre la comunidad, especialmente en sectores donde existe circulación frecuente de estudiantes y personas que acuden a centros deportivos.

El caso más reciente habría sido protagonizado por una joven que, después de ser víctima del presunto abuso, reaccionó y logró tomar fotografías de quienes se movilizaban en el vehículo, dejando material que podría ser utilizado como evidencia para la investigación.

Según testigos, en el motocarro también se encontraba una adolescente con uniforme escolar, quien presuntamente habría respaldado las acciones de los jóvenes. Este aspecto también deberá ser establecido por las autoridades dentro de las investigaciones correspondientes.

La comunidad hizo un llamado a las autoridades para reforzar los controles y la vigilancia en los sectores donde se habrían presentado estos hechos, así como para avanzar en la identificación de los responsables.

Mientras se adelantan las indagaciones, se pide a las posibles víctimas reportar cualquier situación de acoso o abuso ante las autoridades competentes y evitar confrontaciones que puedan poner en riesgo su integridad. Los hechos denunciados aún deberán ser esclarecidos y los responsables identificados y judicializados, si corresponde.