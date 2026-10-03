Nueva vía de Villa Estrella alcanza el 50 % de avance por obras del Intercambiador de La Carolina

La nueva vía complementaria que se construye en el barrio Villa Estrella, como parte del Plan de Manejo de Tránsito del Intercambiador Vial de La Carolina, alcanzó el 50 % de ejecución. La obra busca generar una alternativa de circulación y facilitar la movilidad durante las diferentes etapas de construcción del megaproyecto.

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Los trabajos se desarrollan en la Carrera 90A, donde ya fueron fundidos 80 metros lineales de pavimento rígido de los 157 metros que tendrá en total esta nueva conexión. En los próximos días se contempla completar la pavimentación restante, además de construir andenes y bordillos.

La intervención surgió de los compromisos adquiridos por la Administración Distrital con los habitantes de Villa Estrella durante las mesas de trabajo y jornadas de socialización realizadas alrededor del proyecto vial.

Esta es la tercera vía complementaria incorporada al Plan de Manejo de Tránsito del Intercambiador de La Carolina, diseñado para habilitar rutas alternas y reducir las afectaciones sobre la movilidad mientras avanzan las obras principales.

Anteriormente fueron habilitadas las conexiones Parque Heredia–La Carolina y Territorio Mío–Parque Heredia, que actualmente funcionan como alternativas de circulación para los usuarios de este sector de la ciudad.

De manera paralela, el Intercambiador Vial de La Carolina mantiene activos diferentes frentes de trabajo, entre ellos el pilotaje para la construcción del puente, las vías de servicio, la reposición de redes y otras conexiones contempladas en el proyecto.