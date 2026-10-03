Policía sensibiliza a motociclistas para prevenir siniestros en La Cordialidad

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, realizó este 3 de octubre una jornada preventiva dirigida a motociclistas que se movilizan por la vía La Cordialidad, con el propósito de promover conductas responsables y contribuir a la prevención de siniestros viales.

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La actividad se desarrolló en la Ruta 9006 como parte de la campaña “No más excusas en la vía, alguien te espera en casa”, iniciativa con la que las autoridades buscan generar conciencia entre los usuarios de las carreteras sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

Durante la jornada, los uniformados recomendaron a los motociclistas respetar los límites de velocidad, utilizar correctamente el casco y los elementos de protección, además de evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

También se hizo énfasis en la importancia de mantener vigente la documentación del vehículo y realizar una revisión de sus condiciones mecánicas antes de emprender cualquier recorrido, con el fin de reducir riesgos durante los desplazamientos.

Los agentes de tránsito socializaron igualmente la línea #767, habilitada para que los viajeros puedan reportar novedades y recibir orientación relacionada con la movilidad en las carreteras del país.

En total, 30 actores viales fueron sensibilizados mediante cinco actividades preventivas desarrolladas sobre este corredor vial de Bolívar.

La Seccional de Tránsito y Transporte reiteró el llamado a motociclistas y demás conductores para que adopten comportamientos responsables, respeten las normas y prioricen la seguridad durante sus recorridos.

Con el mensaje “No más excusas en la vía, alguien te espera en casa”, las autoridades buscan recordar que decisiones como reducir la velocidad, utilizar correctamente los elementos de protección y conducir sin consumir alcohol pueden contribuir a prevenir siniestros y proteger la vida de todos los usuarios de las vías.