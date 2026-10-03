Una mujer muerta y un herido deja un ataque con arma en Soledad, Atlántico

Como Aíranis Dayana Díaz Arroyos, de 23 años fue identificada la joven asesinada en el barrio Las Violas en la tarde de este viernes tras un ataque a bala. En el hecho un joven resultó herido, fue identificado como Juan David Parra Zúñiga, de 21 años.

Según el reporte policial, los dos jóvenes se encontraban caminando por la vía cuando fueron interceptados por hombres armados a bordo de una moto, quienes les dispararon sin mediar palabras.

Se investiga si la mujer habría sido amenazada recientemente por su expareja sentimental quien sería un presunto miembro de ‘Los Costeños’.

Mientras tanto, la Policía sigue adelantando las investigaciones correspondientes.