Ponen en marcha la primera comunidad energética en Barranquilla: Se beneficiarán 1.500 familias

Con una inversión cerca a los $6.000 millones, Barranquilla cuenta con su primera comunidad energética con una capacidad instalada de 1.3 megavatios. Se encuentra en Las Gardenias en donde se beneficiará a cerca de 1.500 hogares.

“Aquí en Gardenias estamos convirtiendo el sol de Barranquilla en energía y esa energía en oportunidades para las familias. Este es el tipo de ciudad que queremos seguir construyendo: una ciudad que aprovecha lo que tiene y que piensa en grande, pero siempre poniendo a la gente en el centro”, dijo el alcalde Alejandro Char.

Detalles del proyecto

Según la Alcaldía, “el proyecto cuenta con una inversión aproximada de $6.076 millones, financiados 100% por la administración distrital. Para su desarrollo, se instalaron 1.989 paneles solares en cuatro predios del sector: la Institución Educativa Distrital San Luis, sede Gardenias II; la Huerta Comunitaria; el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Las Gardenias, así como el terreno del antiguo botadero de residuos”.

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Esta es una visión de ciudad que venimos impulsando una Barranquilla que se anticipa, que prueba nuevas soluciones y que convierte la innovación en bienestar para su gente”, indicó Ana María Aljure, Gerente de Ciudad.