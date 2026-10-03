Tribunal de Cartagena anuló fallo que devolvía el manejo de Coosalud a sus asociados

La disputa por el manejo administrativo de Coosalud tendrá que volver a una etapa anterior luego de que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena declarara la nulidad del fallo emitido el pasado 26 de agosto por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena.

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La decisión judicial, adoptada el 29 de septiembre, dejó sin efectos la sentencia que había ordenado al agente especial interventor entregar nuevamente la administración de la cooperativa a los integrantes de su Asamblea General de Delegados.

De acuerdo con el Tribunal, el principal problema estuvo relacionado con el derecho de defensa de los asociados. Aunque se les informó sobre la existencia de la acción de tutela, varias comunicaciones fueron enviadas durante la noche del 25 de agosto, apenas horas antes de que se emitiera la sentencia, por lo que no tuvieron de manera efectiva las 48 horas concedidas para pronunciarse y aportar pruebas.

La Sala también encontró otros aspectos que deberán ser revisados durante el nuevo trámite. Entre ellos está el caso de una asociada que manifestó que su nombre habría sido utilizado para promover la tutela sin que hubiera dado autorización para ello.

Tras conocer la decisión del Tribunal, el Juzgado Séptimo dejó sin efectos su sentencia y ordenó retomar el proceso. Ahora deberá garantizar que todos los asociados de Coosalud sean debidamente informados y puedan intervenir, con el plazo correspondiente para ejercer su defensa.

La determinación no resuelve de fondo quién debe tener el manejo de la cooperativa. Por ahora, el fallo que ordenaba devolver la administración a los asociados queda sin vigencia y será un nuevo pronunciamiento judicial el que defina el rumbo del proceso.