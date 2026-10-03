Canapote vivió una noche de música y tradición con el primer preludio de las Fiestas

Las actividades comenzaron en horas de la tarde con un desfile que recorrió diferentes sectores cercanos al Caño Juan Angola hasta llegar a la Plaza de Canapote. En el recorrido participaron 18 agrupaciones artísticas y comparsas, además de los Grandes Lanceros, lanceros guardianes, actores festivos y las candidatas del Reinado Popular de la Independencia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los asistentes acompañaron el desfile con música, bailes y muestras de las tradiciones cartageneras. Los trajes de las comparsas y las presentaciones de los grupos folclóricos marcaron buena parte de la jornada.

La celebración continuó en la Plaza de Canapote con una programación musical que tuvo como protagonistas a Son Cartagena, Mr. Black, Karen Lizarazo y David Pabón. Familias, jóvenes y grupos de amigos se concentraron en el lugar para disfrutar de las presentaciones.

El preludio también contó con la participación de una agrupación de Santa Catalina, Bolívar, que llevó los sonidos de las bandas de viento del departamento a esta celebración.

Con Canapote como primer escenario, las Fiestas de Independencia continuarán durante las próximas semanas con actividades en distintos barrios de Cartagena, como antesala a la programación central de noviembre.