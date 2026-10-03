Protesta a la altura de El Rodeo por reclamos de compradores de viviendas

A esta hora se registra una protesta en la vía Cartagena–Turbaco, a la altura del kilómetro 97, en inmediaciones del sector de El Rodeo y cerca de la sede del SENA, generando el bloqueo de este importante corredor vial.

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De acuerdo con la información conocida, los manifestantes serían propietarios o compradores de apartamentos del proyecto Villa Cádiz, quienes reclaman respuestas por parte de los responsables del proyecto ante la falta de entrega de las viviendas.

Los afectados aseguran que, pese a haber realizado pagos para acceder a los apartamentos, no han recibido respuestas claras sobre la entrega de los inmuebles ni sobre el dinero comprometido.

La situación está provocando afectaciones en la movilidad de uno de los principales accesos a Cartagena, debido a que esta vía conecta la ciudad con el municipio de Turbaco y otros sectores del departamento