Capturados cinco presuntos integrantes de la estructura Salsa Nueva Generación en Cartagena

En desarrollo de las estrategias institucionales contra el delito de extorsión, unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantaron una operación en el marco del Plan Cazador “Diamante”, logrando la materialización de cinco capturas por orden judicial en las ciudades de Cartagena y San Andrés Islas.

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Luego de varios meses de investigación y seguimiento, fueron capturados mediante orden judicial cinco personas, quienes serían integrantes de la estructura criminal “Salsas Nueva Generación”.

Con este resultado operativo se logra afectar el accionar delincuencial de esta organización, cuyos integrantes estarían involucrados en la realización de exigencias económicas de carácter extorsivo a comerciantes y residentes de los sectores de Fredonia, Los Cerezos, Nuevo Paraíso y Olaya Herrera, utilizando amenazas contra la integridad de los propietarios, sus trabajadores y sus familias como mecanismo de intimidación.

Exigencias económicas y afectación criminal

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, esta organización criminal realizaba exigencias económicas que oscilaban entre uno y tres millones de pesos mensuales, a cambio de permitir el normal desarrollo de las actividades comerciales y evitar posibles afectaciones contra las víctimas.

“Con este resultado operativo, la Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones investigativas y operativas encaminadas a contrarrestar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, garantizando la seguridad, tranquilidad y protección del patrimonio económico de los ciudadanos”, manifestó el señor coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho relacionado con este delito a través de la línea 165 del GAULA, aportando información que permita continuar afectando las capacidades criminales de quienes pretenden generar miedo e intimidación en los territorios.