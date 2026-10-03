Cartagena Cup 2026 reúne a más de 2.200 jóvenes futbolistas en Cartagena

El fútbol base vuelve a ser protagonista en Cartagena con la realización de la vigésima edición de la Cartagena Cup Internacional 2026, torneo que reúne a más de 2.200 futbolistas de diferentes regiones de Colombia y varios países de Latinoamérica.

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La competencia comenzó este viernes 2 de octubre con una jornada inaugural que tuvo como escenario el complejo deportivo Nuevo Chambacú, donde se disputaron de manera simultánea los primeros encuentros del certamen.

Entre los partidos de apertura estuvieron los duelos entre Escuela Luis Laguna de Perú y Real Cartagena Sub-12, además de Expreso Rojo frente a Holocausto Norte y Los Crack contra Lyon de Arjona, estos últimos correspondientes a la categoría Sub-10.

Uno de los principales atractivos del torneo será la presencia de cazatalentos y representantes de clubes profesionales que estarán siguiendo el desempeño de los jugadores durante la competencia.

“Este año contaremos con muchos veedores como Atlético Junior, Millonarios, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Barranquilla FC y Valledupar FC, entre otros”, explicó Andy Pardo, coordinador de Scouting de Cartagena Cup.

En total participan 114 equipos masculinos, entre delegaciones locales y nacionales, además de conjuntos procedentes de México, Ecuador, Argentina, Venezuela, Chile y Perú.

Los jugadores compiten en categorías comprendidas entre 2011 y 2019, con partidos programados hasta el próximo 9 de octubre en escenarios como Nuevo Chambacú 1 y 2, el complejo de fútbol menor de Alameda y el complejo deportivo Lagos de Mozambique.