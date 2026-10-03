Llegaron a Cartagena 32 buses nuevos para TransCaribe procedentes de China: hay cinco articulados

La transformación de Transcaribe continúa haciéndose realidad. Tal como fue anunciado por el alcalde Dumek Turbay Paz, hoy llegan a Cartagena 32 nuevos buses que hacen parte del segundo lote de la renovación de la flota del sistema, con los que la ciudad da un nuevo paso para fortalecer la operación, aumentar la capacidad y mejorar las condiciones de viaje de los usuarios.

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El nuevo lote está compuesto por 27 buses tipo padrón y cinco buses articulados, estos últimos los vehículos de mayor capacidad de la nueva flota y una de las principales apuestas para atender los corredores y servicios de mayor demanda de Transcaribe.

A estos 32 vehículos se sumarán seis buses eléctricos, los primeros en la historia del sistema, que hacen parte de la misma compra y cuya llegada a Cartagena se producirá en los próximos días, una vez superados inconvenientes de carácter portuario que retrasaron su arribo.

De esta manera, la segunda flota completa está conformada por 38 vehículos nuevos, que se suman a los 17 buses que ya llegaron a Cartagena durante el primer semestre y que hacen parte de la compra inicial de 55 nuevos vehículos realizada por la Administración Distrital para fortalecer Transcaribe Operador.

“La nueva era de Transcaribe ya no navega rumbo a Cartagena. Ya está llegando”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Más buses y más capacidad para mover a Cartagena

La llegada de los nuevos vehículos representa un paso fundamental en el proceso de modernización de Transcaribe y permitirá ampliar la capacidad operativa del sistema en aquellos servicios donde existe una mayor demanda de pasajeros.

Los 27 buses tipo padrón permitirán reforzar la operación y ampliar la oferta de vehículos en diferentes rutas, contribuyendo a mejorar las frecuencias y reducir los tiempos de espera de los usuarios.

Pero uno de los principales protagonistas de esta nueva etapa son los cinco buses articulados, vehículos de gran capacidad diseñados para movilizar un número significativamente mayor de pasajeros en cada recorrido.

Su incorporación permitirá fortalecer los servicios de mayor demanda y constituye una respuesta directa a uno de los problemas que durante años han señalado los usuarios: el hacinamiento en los buses y las dificultades para abordar durante los momentos de mayor afluencia.

Más capacidad por vehículo significa mayor capacidad para movilizar a Cartagena, especialmente en los corredores donde diariamente se concentra el mayor número de pasajeros.

La llegada de los articulados también permitirá que el sistema cuente con herramientas adicionales para organizar su operación de acuerdo con la demanda, utilizando vehículos de diferentes capacidades según las necesidades de cada servicio.

Una flota diseñada para una mejor experiencia de viaje

Los nuevos buses fueron adquiridos con tecnología orientada no solamente a renovar los vehículos, sino también a mejorar la seguridad, el control operacional y la experiencia de los usuarios. Los vehículos cuentan con GPS de alta precisión y sistemas de comunicación permanente de voz y datos con el centro de control, lo que permite fortalecer el seguimiento de la operación.

También incorporan sistemas de videovigilancia y monitoreo, además de cámaras de conteo de pasajeros en las puertas, herramientas que permiten obtener información sobre el comportamiento de la demanda y apoyar la gestión operacional.

La nueva flota cuenta además con paneles de información al usuario, sistemas de sonido y elementos destinados a facilitar el acceso y desplazamiento dentro de los vehículos.

Entre las características de los buses se encuentran puertos USB tipo A y tipo C, agarraderas más bajas y accesibles, plataformas de ascenso y descenso y espacios destinados a personas con movilidad reducida.

Los vehículos también incorporan sistemas de asistencia activa a la conducción, ubicados frente al operador, que incluyen tecnologías capaces de detectar señales asociadas al microsueño y contribuir a reforzar la seguridad durante la conducción.

Preparados para las condiciones de Cartagena

La nueva flota fue concebida teniendo en cuenta las condiciones particulares de operación de Cartagena, especialmente su ambiente costero y los efectos que la humedad y la salinidad pueden generar sobre los componentes metálicos de los vehículos.

Por esta razón, cuentan con un proceso de protección contra la corrosión conocido como e-coating, electrodeposición o cataforesis, mediante el cual una pintura especializada se deposita electroquímicamente sobre las superficies metálicas, protegiendo piezas, bordes y cavidades de la carrocería.

Los vehículos también incorporan tecnologías de protección de circuitos destinadas a aislar los componentes eléctricos y el sistema de combustión a gas, con el propósito de minimizar fallas y fortalecer las condiciones de seguridad a bordo.

Asimismo, los buses cumplen con las normas ambientales Euro VI, incorporando estándares de emisiones más exigentes para este tipo de vehículos.

Los primeros buses eléctricos de Transcaribe, a pocos días de llegar

La renovación de la flota tendrá además un componente histórico para Cartagena.

Los seis buses eléctricos que completan este segundo lote serán los primeros vehículos de propulsión eléctrica en la historia de Transcaribe. Su llegada está prevista para los próximos días, una vez sean superados los inconvenientes portuarios que han retrasado su desembarque.

Para recibirlos, Transcaribe ya cuenta con las estaciones de carga construidas en el Patio Taller, por lo que el sistema avanza en las condiciones necesarias para incorporar esta nueva tecnología a su operación.

La llegada de estos vehículos representará además un paso hacia una movilidad pública con tecnologías de menores emisiones directas y menor impacto sonoro.

De los anuncios a los buses en las calles

La llegada de los 32 vehículos de hoy completa una nueva etapa de un proceso que comenzó en junio, cuando Cartagena recibió los primeros 17 buses nuevos de la compra realizada por la Administración Distrital.

En ese momento, los vehículos arribaron desde China después de una larga travesía marítima y fueron sometidos a los procedimientos de nacionalización, revisión técnica, aclimatación y puesta a punto antes de comenzar su incorporación progresiva a la operación.

Ahora, cuatro meses después, Cartagena recibe otros 32 vehículos, mientras los seis eléctricos completarán en los próximos días la segunda flota de 38 buses.

En total, 55 buses nuevos fueron adquiridos inicialmente por la Alcaldía de Cartagena para fortalecer Transcaribe Operador, una renovación que incorpora diferentes tipos de vehículos para responder a las necesidades específicas de la operación.

“Lo que anunciamos lo estamos cumpliendo. Hoy Cartagena recibe 32 buses nuevos de Transcaribe y en los próximos días llegarán los seis eléctricos que completan esta segunda flota. Aquí están los articulados que necesitamos para enfrentar el hacinamiento y los vehículos tipo padrón que nos permitirán fortalecer la operación”, señaló el alcalde Dumek Turbay Paz.

El mandatario agregó que la renovación de la flota tiene como propósito poner al usuario en el centro de la transformación del sistema.

“Esto no se trata simplemente de comprar buses. Se trata de devolverle dignidad a la gente que todos los días utiliza Transcaribe para ir a trabajar, estudiar, regresar a sus casas y mover a sus familias. Queremos un sistema con más capacidad, mejores condiciones, tecnología y una experiencia de viaje que esté a la altura de los cartageneros”, afirmó.

Con la llegada de los 32 vehículos de hoy y los seis eléctricos que arribarán próximamente, Transcaribe avanza en la renovación de su flota y Cartagena comienza a contar con una nueva generación de buses para enfrentar los retos de movilidad de una ciudad que cada día necesita transportar a más ciudadanos.