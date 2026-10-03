Otro ataque con drones en zona rural del municipio de Tibú

Cuatro personas heridas deja ataque con drones en zona rural de Tibú / Foto Cortesía

Norte de Santander

Un nuevo ataque con drones se presentó en la zona rural del municipio de Tibú en la región del Catatumbo en Norte de Santander.

El hecho violento se presentó en el corregimiento de Versalles donde un grupo armado no identificado a través de estas aeronaves remotamente tripuladas lanzo explosivos a la población civil.

En el hecho de manera preliminar se ha advertido que tres adultos y un menor de edad resultaron heridos producto del hecho violento.

Los explosivos provocaron graves daños en viviendas y en una farmacia de esa población.Además de la tensión, miedo y zozobra que provocó en la población civil.

El municipio de Tibú y su zona rural es uno de los más afectados por los ataques con drones que utilizan los grupos armados ilegales para atacar a la fuerza pública y a las comunidades.

En la zona donde se presentó el hecho delinquen el ELN y las disidencias armadas a través del frente 33.