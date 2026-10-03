Ataque con drones en Aipecito deja un militar muerto y otro herido tras explosivos improvisados

Neiva

Un ataque con drones cargados con artefactos explosivos improvisados se registró en el corregimiento de Aipecito, zona rural de Neiva, donde tropas del Ejército fueron blanco de esta acción armada. El hecho fue atribuido a integrantes de la estructura Ismael Ruiz, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo, de la facción Mordisco.

Como consecuencia del ataque, dos militares resultaron heridos y fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial. Sin embargo, la gravedad de las lesiones provocó el fallecimiento del soldado profesional Samuel Pinzón Barliza Ipuana, mientras otro uniformado permanece en recuperación por heridas ocasionadas por esquirlas.

La institución también dispuso un equipo multidisciplinario para acompañar a los seres queridos del militar fallecido y brindarles el respaldo necesario durante este difícil momento. La Novena Brigada lamentó la muerte del uniformado y expresó su solidaridad con sus familiares.

Este nuevo hecho dejo claro el uso de drones con explosivos contra integrantes de la Fuerza Pública representa una grave afectación a las normas del Derecho Internacional Humanitario. Las autoridades anunciaron el fortalecimiento de la presencia militar y de las operaciones en la zona.