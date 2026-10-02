Más de 1.000 soldados reforzarán la seguridad en las vías del Huila durante el receso escolar

Neiva

Más de 1.000 soldados de la Novena Brigada estarán desplegados en las principales vías del Huila durante la semana de receso escolar, como parte de la campaña Viaje Seguro. El dispositivo contará con el apoyo de la Policía y otras autoridades.

El lanzamiento se realizó en el peaje de la vía Neiva-Bogotá, donde se anunció la instalación de 83 puestos de control y puntos de presencia vial. Según el Ejército, habrá vigilancia durante las 24 horas para acompañar a las familias y viajeros que se movilicen por el departamento.

El dispositivo también contempla el uso de capacidades terrestres y aéreas, mientras las tropas mantienen operaciones en zonas rurales para enfrentar las amenazas de grupos armados. El objetivo es reforzar la seguridad tanto en las carreteras como en diferentes municipios del Huila.

“Vivan y disfruten el Huila. Nosotros estaremos aquí, velando por su tranquilidad”, señaló el coronel Jhon Carlos Agudelo Acuña, comandante encargado de la Novena Brigada, quien invitó a los viajeros a visitar destinos como el desierto de la Tatacoa, San Agustín, Paicol y Rivera.

Las autoridades también hicieron un llamado a conducir con precaución, respetar las normas de tránsito y reportar cualquier situación sospechosa. Para orientación y denuncias relacionadas con extorsión y secuestro está habilitada la línea 147 del Gaula Militar, mientras que la línea 107 recibe información que pueda contribuir a la seguridad.