Ciudadano neerlandés fue sorprendido conduciendo en estado de embriaguez en Manizales

Manizales

En articulación entre la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad de Manizales, interceptaron a un ciudadano neerlandés conduciendo en estado de embriaguez una camioneta, la prueba de alcoholemia realizada al señalado arrojó grado 2, por consiguiente, se adelantaron los procedimientos requeridos por la ley.

“El ciudadano extranjero estaba bajo los efectos del alcohol, colisionó varios vehículos en el sector de Cerro de Oro y continuó su recorrido poniendo en riesgo la vida de él y de los demás ciudadanos. Gracias al llamado de la comunidad y a la rápida reacción de nuestros agentes de tránsito y la policía, fue posible interceptar a esta persona y evitar que siguiera causando daños o que la situación terminara en una tragedia”, indica Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de Manizales.

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Recomienda a la ciudadanía no conducir después de tomar bebidas embriagantes, ya que puede haber consecuencias irreversibles, aparte de las sanciones económicas que trae prevista la norma de tránsito, las cuales no son inferiores a 30 millones de pesos y conllevar a la cancelación de la licencia.

“Es importante destacar el compromiso y la actuación oportuna tanto de la policía como de los agentes, quienes con absoluto profesionalismo y sentido del deber intervinieron para proteger la vida de quienes estaban en dicho sector de la ciudad”, resalta Álvarez.

El funcionario afirma que no bajarán la guardia y reforzarán las medidas para evitar que los conductores no manejen bajo los efectos del alcohol. Culmina diciendo que por medio de los puestos de control y puntos de orientación fortalecerán la seguridad vial.