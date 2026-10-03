Alta tensión frente al futuro del alumbrado público de Cali. Tres propuestas evalúa Emcali

El modelo que busca contar con un aliado estratégico contempla una inversión de 450 mil millones de pesos y que será financiada con los recursos provenientes del impuesto de alumbrado público.

En medio de duras críticas y señalamientos, entre otros del concejal de oposición Roberto Ortiz Ureña, conocido como “El chontico”, se cerró el pasado 25 de septiembre el proceso de selección de las propuestas radicadas por los consorcios AP SANTIAGO DE CALI,ILUMINA CALI 2026 y UT CALI INTELIGENTE.

Según el gerente general de EMCALI, Roger Mina Carbonero, el proceso avanza conforme a las recomendaciones de la Procuraduría dentro de la función preventiva.

“Estamos en fase de evaluación para que el proyecto cumpla con las garantías técnicas de cuidado de los recursos de los caleños y para dejar atrás más de 25 años de atraso injustificado por parte del concesionario que tenía a cargo el alumbrado público de Cali,” dijo Roger Mina Carbonero

Insistió que modernizar el alumbrado público no es de una administración, ni de un grupo político, sino una necesidad de la ciudad y recordó que el terremoto de agosto pasado fue un campanazo de alerta frente a la urgencia de contar con un servicio eficiente y con una infraestructura moderna.

Los cuestionamientos han sido emitidos en plenarias de concejo y sus redes sociales por el concejal de oposición Roberto Ortiz Urueña, quien asegura que este proceso tiene serias fallas y busca favorecer a uno de los oferentes, sin considerar la posibilidad de que EMCALI asuma esta transformación de manera directa y sin el concurso de un privado.

El político conocido como El Chontico, escribió en sus rede sociales:

“Hoy la alarma es concreta: en la terna del alumbrado público de Cali podrían descalificarse dos proponentes y dejar el camino libre a la empresa vinculada al llamado Turco, que se quedaría con el servicio por cerca de 20 años y un recaudo de 5 billones de pesos”,

Aunque no lo precisa en sus recientes publicaciones el máximo opositor al proyecto de la modernización del alumbrado público de Cali, en algunos comentarios de redes sociales se preguntan si Roberto Ortiz se refiere al empresario y contratista de la costa caribe conocido como “El turco” Hilsaca.

Y añadió el concejal Ortiz Urueña:

“Se vende como modernización LED y telegestión; en la práctica, se ata el recaudo de cerca de 5 billones de peso a un operador privado. En medio de señalamientos avanza un trámite que varios habían advertido”.

El modelo que busca contar con un aliado estratégico contempla una inversión de 450 mil millones de pesos y que será financiada con los recursos provenientes del impuesto de alumbrado público, sin generar endeudamiento para la ciudad ni requerir nuevas fuentes de financiación, explicó el gerente general de EMCALI, Roger Mina Carbonero

Cali cuenta con 186 MIL 359 luminarias, lo que representa el segundo alumbrado público más grande del país.

Previo a este proceso EMCALI modernizó ,entre 2024 y 2025, el 30 por ciento del sistema con tecnología LED , que significa una reducción del consumo energético de entre 50 y 60 por ciento frente a tecnologías tradicionales.