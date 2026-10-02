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02 oct 2026 Actualizado 01:14

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Este viernes se restablecerá servicio de acueducto tras superar daño en Pasacaballos

La afectación se presentó en una tubería

Aguas de Cartagena

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Aguas de Cartagena registra un 55 % de avance en la reparación de una tubería de 45 pulgadas ubicada en el corregimiento de Pasacaballos.

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En este momento, se adelanta la soldadura de las piezas necesarias para completar la reparación. Posteriormente, se realizará el recubrimiento interno de la tubería con mortero y, una vez terminado este procedimiento, se continuará con el alistamiento técnico para su puesta en funcionamiento.

El equipo responsable permanece en el sitio y realiza seguimiento permanente a cada actividad, verificando que se cumplan las condiciones técnicas y de seguridad para poner nuevamente en operación la tubería.

Se estima que la reparación finalice durante la madrugada del viernes. A partir de ese momento, comenzará el proceso de restablecimiento del servicio de acueducto, que se realizará de manera gradual.

Aguas de Cartagena continuará informando oportunamente sobre la evolución de los trabajos hasta su finalización.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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