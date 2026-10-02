BID abre proceso para proyecto de ampliación de servicios en el cancerológico

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó los términos de referencia para contratar la consultoría especializada que definirá la viabilidad y estructuración integral de un proyecto para ampliar la capacidad de atención del Instituto Nacional de Cancerología (INC).

En concreto la iniciativa contempla la construcción y puesta en funcionamiento de una Unidad de Servicios Ambulatorios y un Centro de Prevención y Detección Temprana del Cáncer (CPreD).

El proyecto busca ampliar y modernizar la capacidad de atención oncológica del principal centro público de referencia para el tratamiento integral del cáncer en Colombia, además de fortalecer las acciones de prevención y detección temprana.

Vale la pena resaltar que la iniciativa se desarrollará bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) y hace parte de un convenio de cooperación técnica suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el BID y el Instituto Nacional de Cancerología.

De acuerdo con el INC, la estructuración integral y la interventoría del proyecto contemplan una inversión de $6.900 millones.

“El objetivo es ampliar la capacidad de atención para los pacientes con cáncer y fortalecer la prevención, la detección temprana, la atención oportuna y el control integral de la enfermedad”, indicó la entidad.

Vale la pena resaltar que las firmas interesadas en participar en el procesopodrán consultar los requisitos y presentar la documentación hasta el 8 de octubre de 2026.