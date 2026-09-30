Capturan a mujer con un revólver y cuatro cartuchos en Cartagena

Una mujer de 30 años, conocida con el alias de ‘La Carola’, fue capturada por la Policía Metropolitana de Cartagena durante un procedimiento de registro y control en el barrio Las Brisas. La mujer es señalada de presuntamente incurrir en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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De acuerdo con el reporte policial, uniformados que adelantaban labores de vigilancia observaron a un hombre que, al percatarse de la presencia de los agentes, emprendió la huida y presuntamente entregó un arma de fuego a la mujer.

Los policías realizaron la verificación y, según el informe, encontraron en poder de ‘La Carola’ un revólver calibre 38, marca Indumil Llama, sin número de serie. El arma tenía cuatro cartuchos, dos de ellos percutidos y dos sin percutir.

La mujer fue capturada y, junto con el arma y las municiones incautadas, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las actuaciones correspondientes y la presentará ante un juez para definir su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, señaló que durante 2026 han sido incautadas 553 armas de fuego y capturadas 648 personas por delitos relacionados con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente hechos que puedan afectar la seguridad a través de la línea de emergencia 123, garantizando la reserva de la información suministrada.