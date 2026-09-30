Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 sep 2026 Actualizado 08:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Bus que transportaba al equipo Real Cartagena fue atacado por desconocidos

Algunos de los jugadores y cuerpo técnico resultaron con heridas menores

Real Cartagena

Real Cartagena

Real Cartagena
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Tremendo susto se llevaron los jugadores y cuerpo técnico del Real Cartagena cuando en el bus en que se transportaban de regreso a la capital de Bolívar fue atacado por desconocidos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La agresión se presentó sobre la carretera a la altura del peaje de Palermo entre Ciénaga y Barranquilla, con piedras y palos que lanzaron desconocidos a los ventanales del automotor y las esquirlas cayeron sobre quienes viajaban al interior.

El equipo y personal técnico alcanzaron a llegar a Barranquilla donde recibieron atención médica y apoyo de la Policía Nacional, los cuales confirmaron que habría varias personas detenidas por este hecho a quienes les encontraron armas corto punzantes.

Real Cartagena venía de empatar 1-1 ante Unión Magdalena en Santa Marta, en partido disputado en el estadio Sierra Nevada, que tuvo problemas en el fluido eléctrico y se suspendió por casi una hora por lo que la hora de retorno fue más tarde de lo programado.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado