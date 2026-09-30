Bus que transportaba al equipo Real Cartagena fue atacado por desconocidos

Tremendo susto se llevaron los jugadores y cuerpo técnico del Real Cartagena cuando en el bus en que se transportaban de regreso a la capital de Bolívar fue atacado por desconocidos.

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La agresión se presentó sobre la carretera a la altura del peaje de Palermo entre Ciénaga y Barranquilla, con piedras y palos que lanzaron desconocidos a los ventanales del automotor y las esquirlas cayeron sobre quienes viajaban al interior.

El equipo y personal técnico alcanzaron a llegar a Barranquilla donde recibieron atención médica y apoyo de la Policía Nacional, los cuales confirmaron que habría varias personas detenidas por este hecho a quienes les encontraron armas corto punzantes.

Real Cartagena venía de empatar 1-1 ante Unión Magdalena en Santa Marta, en partido disputado en el estadio Sierra Nevada, que tuvo problemas en el fluido eléctrico y se suspendió por casi una hora por lo que la hora de retorno fue más tarde de lo programado.