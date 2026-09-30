Menor detenido por crimen ‘John Calzones’ no sería de Yopal y habría llegado para cometer el ataque

Las autoridades avanzan en la investigación por el asesinato del exalcalde de Yopal John Jairo Torres, conocido como “John Calzones”, quien fue atacado a tiros cuando se encontraba en una de sus fincas, en el corregimiento de Morichal. Por información que permita identificar a los responsables, se ofrece una recompensa de hasta 80 millones de pesos.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Gobierno de Yopal, John Freddy González, confirmó que tras el ataque fue aprehendido un menor de edad y explicó que, según la información que manejan las autoridades, “es claro que no es del municipio de Yopal, es una persona de otro municipio que vino netamente a adelantar esa acción delincuencial. Se fue puesto en manos de las autoridades competentes y todo lo demás en materia de investigación en este momento. Si bien es cierto, contamos con información y tenemos toda la trazabilidad al respecto, pues no se puede dar a conocer a la opinión pública en el momento”.

El funcionario también entregó detalles sobre la forma en que ocurrió el asesinato. “Es claro que él se encontraba en una de sus fincas en el corregimiento de Morichal, es relativamente cerca aquí al casco urbano, estamos hablando de quince, veinte minutos, donde llegan dos personas, uno de ellos se baja de la moto, atenta contra su vida, le propina cuatro impactos de bala, él es trasladado de manera inmediata al hospital”, señaló González. Tras conocer el ataque, las autoridades activaron un plan candado y lograron la aprehensión del menor, además de la incautación de un revólver y una motocicleta.

Sobre quién estaría detrás del crimen y si las amenazas que había recibido Torres podrían estar relacionadas con estructuras armadas que operan en Casanare, el secretario de Gobierno aseguró que el caso sigue bajo investigación. “Hay un avance muy interesante en el tema de las investigaciones, pero pues por proteger precisamente el mismo proceso, no se puede dar más información al respecto”, afirmó. Agregó que el alcalde Marco Tulio Ruiz pidió a la Fuerza Pública avanzar no solo contra los autores materiales, sino también contra los autores intelectuales del asesinato.