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30 sep 2026 Actualizado 13:21

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Política

Iván Rodrigo Alvarado fue nombrado como nuevo embajador de Colombia en Bolivia

fue directivo del Inurbe y coordinador político de la campaña presidencial del entonces candidato Abelardo De la Espriella en el Tolima.

Héctor Parra

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