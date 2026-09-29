Más de $74.000 millones de inversión privada irán a proyectos ambientales en cinco departamentos

Obras para la mitigación del riesgo y la recuperación ambiental. // Cormagdalena

Más de $74.000 millones de inversión privada serán destinados a ocho proyectos ambientales en La Guajira, Antioquia, Nariño, Arauca y Norte de Santander, a través del mecanismo de Obras por Impuestos.

Los recursos estarán dirigidos a iniciativas relacionadas con la protección de fuentes hídricas, conservación de la biodiversidad y actividades productivas sostenibles. Según el Ministerio de Ambiente, los proyectos tienen un impacto previsto sobre más de 7.400 hectáreas y 7.882 personas.

¿Qué son las Obras por Impuestos?

Este mecanismo permite que empresas destinen recursos correspondientes a sus obligaciones tributarias para financiar proyectos que se desarrollan en determinados territorios.

En este caso, la inversión privada se dirige a iniciativas ambientales que involucran a comunidades y buscan combinar la conservación de los ecosistemas con alternativas productivas sostenibles.

Uno de los mecanismos incluidos en los proyectos son los Pagos por Servicios Ambientales (PSA). Estos consisten en entregar incentivos a personas, familias o comunidades que realizan acciones para conservar o restaurar ecosistemas como bosques y fuentes hídricas.

También se contemplan iniciativas de Negocios Verdes, relacionadas con actividades económicas que buscan aprovechar los recursos naturales de manera sostenible y generar oportunidades para las comunidades.

Uno de los proyectos estará en Tumaco

Uno de los proyectos se desarrolla en Tumaco, Nariño, donde la empresa Cenit destinará más de $6.300 millones a un esquema de Pagos por Servicios Ambientales junto con el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Ambiente, esta iniciativa busca preservar y restaurar 1.300 hectáreas y beneficiar a más de 2.300 familias.

El proyecto hace parte de los proyectos que buscan que la conservación de los ecosistemas también pueda representar un incentivo para las comunidades que participan en su protección.

¿Dónde se desarrollarán los proyectos?

Los ocho proyectos están ubicados en:

La Guajira

Antioquia

Nariño

Arauca

Norte de Santander

En conjunto, las iniciativas tienen un impacto previsto sobre más de 7.400 hectáreas y 7.882 personas, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Ambiente.

La entidad trabaja con The Nature Conservancy Colombia (TNC Colombia) para ampliar la participación de empresas en este mecanismo y avanzar en la estructuración de nuevos proyectos junto con autoridades ambientales y comunidades.

¿Qué impacto pueden tener en los territorios?

La inversión combina dos componentes: por un lado, la conservación y restauración de ecosistemas y, por otro, el desarrollo de actividades económicas que puedan generar alternativas para las comunidades.

En el caso de los Pagos por Servicios Ambientales, el incentivo está relacionado con las acciones de conservación o restauración que realizan las comunidades sobre los territorios. En los Negocios Verdes, el objetivo está relacionado con fortalecer actividades productivas que incorporen criterios de sostenibilidad.

La información entregada por el Ministerio plantea que estos proyectos hacen parte de una estrategia para movilizar recursos privados hacia iniciativas de conservación, protección del agua, biodiversidad y desarrollo económico local.