Cartagena como destino deportivo: una apuesta del alcalde Dumek Turbay y el Gobierno Nacional

La Alcaldía de Cartagena presentó ante el Ministerio del Deporte una hoja de ruta para consolidarse como un destino deportivo permanente, aprovechando sus ventajas competitivas como ciudad Caribe, su infraestructura turística, sus nuevos escenarios deportivos y la posibilidad de albergar eventos de talla nacional e internacional durante todo el año.

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La conversación entre el alcalde Dumek Turbay y la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, giró en torno a las condiciones estratégicas de Cartagena para el desarrollo del turismo deportivo, una ubicación privilegiada en el Caribe, conectividad aérea internacional, clima cálido durante todo el año, escenarios frente al mar y una amplia capacidad hotelera para recibir atletas, delegaciones y visitantes. La ciudad cuenta con más de 500 hoteles, cerca de 14.000 habitaciones y 48.000 camas disponibles para atender grandes eventos.

La visión presentada a la ministra plantea que Cartagena puede convertirse en un escenario permanente para competencias, entrenamientos y encuentros deportivos, integrando sus atractivos turísticos con espacios diseñados para la actividad física, el alto rendimiento y el bienestar.

Además, el alcalde Turbay resaltó las condiciones naturales del territorio, incluyendo el mar Caribe, playas, bahías e islas como escenarios ideales para disciplinas deportivas y experiencias alrededor del deporte.

Dentro de la estrategia, la Administración Distrital presentó el avance de la infraestructura deportiva de Cartagena, con nuevos escenarios y obras de renovación que amplían la capacidad de la ciudad para recibir competencias. Entre los proyectos destacados están el Coliseo Bernardo Caraballo, los estadios Jaime Morón y San Fernando, las dos fases del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, el Coliseo del Norte y diferentes unidades deportivas en sectores como Bayunca, Manzanillo del Mar y El Campestre.

El alcalde Dumek Turbay presentó a Cartagena como una ciudad capaz de atraer grandes eventos deportivos. Entre las experiencias y competencias mencionadas están la Media Maratón del Mar, Ironman Cartagena, eventos de deportes náuticos y el Gran Fondo Nairo Fest, una iniciativa que combina ciclismo, running, turismo deportivo, gastronomía, bienestar y entretenimiento, con una proyección superior a 12.000 deportistas.

La propuesta presentada a la ministra también plantea fortalecer la articulación entre el Ministerio del Deporte, Ministerio de Comercio, FONTUR y la Alcaldía de Cartagena para impulsar el turismo deportivo; captar eventos especiales con sede en Colombia; fortalecer infraestructura en zonas como Pasacaballos, Barú y el área insular; y avanzar en procesos de formación especializada.

Otro de los pilares expuestos es el desarrollo del talento local. Cartagena cuenta con programas de escuelas deportivas que impactan a miles de niños y niñas, con procesos de formación, fortalecimiento de núcleos deportivos y líneas de perfeccionamiento.

Cartagena no es solamente sede ocasional de eventos deportivos, sino un territorio preparado para recibir competencias, entrenamientos y actividades deportivas durante los 365 días del año, generando oportunidades para atletas, comunidades y el sector turístico.