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30 sep 2026 Actualizado 19:29

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Blas de Lezo tiene nueva cancha sintética para el deporte y la recreación

La intervención incluyó pasto sintético, mallas, luminarias, mejoramiento de los sanitarios, graderías y pintura general del escenario

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El Gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, a través de la Alcaldía Local Industrial y de la Bahía, le entregó a la comunidad de Blas de Lezo la renovada cancha sintética del polideportivo del barrio. Se trata de un escenario destinado a fortalecer la práctica deportiva y el encuentro comunitario.

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La intervención incluyó la instalación de sintético completamente nuevo, mallas, luminarias, mejoramiento de los sanitarios, graderías y pintura general del escenario.

“Es una obra que la comunidad esperaba y que hoy podemos disfrutar. Este espacio representa una oportunidad para nuestros niños, jóvenes y para todos los habitantes de Blas de Lezo”, destacó Emilse Monroy, presidenta de la JAC de Blas de Lezo.

Por su parte, Yucelis Garrido, alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía, resaltó que la recuperación de escenarios deportivos hace parte del compromiso de la Administración Distrital con las comunidades y con la promoción del deporte.

Esta entrega es posible gracias al liderazgo del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y a su compromiso y apoyo al deporte, sumando esfuerzos para seguir recuperando y fortaleciendo los escenarios deportivos de Cartagena.

Con esta entrega, Blas de Lezo cuenta con un escenario renovado para seguir impulsando el talento deportivo de la Localidad 3 Industrial y de la Bahía.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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