El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Es viable la ofensiva del Gobierno contra extorsiones desde las cárceles?

El general (r) Eliecer Camacho y Sergio Valdés, viceministro de las TIC del gobierno de Iván Duque, hablaron en 6AM W acerca de la ofensiva del Gobierno de Abelardo de la Espriella en contra de las extorsiones desde las cárceles del país, ¿es viable?

Escuche las entrevistas aquí: