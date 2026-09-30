¿Es viable la ofensiva del Gobierno contra extorsiones desde las cárceles?
¿Es viable la ofensiva del Gobierno contra extorsiones desde las cárceles?
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El general (r) Eliecer Camacho y Sergio Valdés, viceministro de las TIC del gobierno de Iván Duque, hablaron en 6AM W acerca de la ofensiva del Gobierno de Abelardo de la Espriella en contra de las extorsiones desde las cárceles del país, ¿es viable?
Escuche las entrevistas aquí:
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...