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30 sep 2026 Actualizado 14:51

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¿Es viable la ofensiva del Gobierno contra extorsiones desde las cárceles?

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El general (r) Eliecer Camacho y Sergio Valdés, viceministro de las TIC del gobierno de Iván Duque, hablaron en 6AM W acerca de la ofensiva del Gobierno de Abelardo de la Espriella en contra de las extorsiones desde las cárceles del país, ¿es viable?

Escuche las entrevistas aquí:

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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