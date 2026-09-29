Veolia y ALIAT lanzan programa para recolectar aceite de cocina usado en Serena del Mar

En Serena del Mar, Cartagena, fue lanzado el programa ambiental ‘Recolección de Aceite de Cocina Usado (ACU)’, una iniciativa liderada por Veolia y ALIAT que busca fortalecer el manejo adecuado de este tipo de residuos y promover prácticas de economía circular en las copropiedades del sector.

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El lanzamiento se realizó durante la cuarta edición de ‘Recycla con Sentido’, desarrollada en alianza con Mi Comunidad Serena del Mar y ALIAT, donde fueron instalados contenedores de acopio en puntos estratégicos de las copropiedades para facilitar la disposición adecuada del aceite de cocina usado.

Como parte del programa también se desarrollarán jornadas de sensibilización y educación ambiental, orientadas a residentes y comunidades sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y los protocolos de gestión ambiental dentro de las copropiedades.

Jornada de limpieza en las playas

La actividad también incluyó una jornada de limpieza de playa en la que participaron colaboradores y representantes de las entidades aliadas.

Durante la jornada se realizó el acopio, pesaje y clasificación de residuos, diferenciando materiales aprovechables, no aprovechables y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

De acuerdo con el balance entregado por los organizadores, fueron recolectadas 1,1 toneladas de residuos, mientras que 61 personas participaron activamente en las actividades ambientales.

Además, se desarrollaron 10 jornadas de sensibilización como parte del programa de educación ambiental.

Desde Veolia señalaron que estas acciones hacen parte de su apuesta por la transformación ecológica, mediante soluciones orientadas al aprovechamiento de residuos, la protección de los ecosistemas y la descontaminación de los territorios.

Yolanda González Puente, gerente general de Veolia, destacó la participación de los colaboradores y reiteró el compromiso de la compañía con el desarrollo de iniciativas ambientales en Cartagena.