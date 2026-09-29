Dos hombres fueron enviados a prisión por presuntos abusos sexuales contra menores en Cartagena

Dos hombres fueron judicializados y enviados a prisión preventiva por su presunta responsabilidad en hechos de violencia sexual contra menores de edad en Cartagena, informó este martes 29 de septiembre la Fiscalía General de la Nación.

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Los casos fueron investigados por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), quienes presentaron elementos materiales probatorios ante jueces de control de garantías.

El primer procesado es un hombre de 60 años, señalado de presuntamente agredir sexualmente a su nieta, una niña de 9 años. Los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2025 y enero de 2026 en el barrio 7 de Agosto.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría aprovechado los momentos en que la menor dormía o se encontraba sola para cometer las presuntas agresiones. El CTI hizo efectiva su captura el pasado 24 de septiembre en Cartagena, en cumplimiento de una orden judicial.

El segundo caso corresponde a un hombre de 32 años, señalado de presuntamente agredir sexualmente a la hija de su pareja, una adolescente de 17 años. Los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2025, en el barrio San Francisco.

Según la Fiscalía, el hombre habría esperado a que su compañera sentimental saliera de la vivienda para, presuntamente, cometer las agresiones contra la adolescente. Su captura se realizó el pasado 8 de septiembre en el sector de Canapote.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó, de acuerdo con las circunstancias atribuidas a cada caso, los delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento.

Los dos procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones. Las acusaciones corresponden a la Fiscalía y los hombres mantienen su presunción de inocencia mientras la justicia determina su responsabilidad penal.