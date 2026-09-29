Empezó la fiesta: Mr. Black, Karen Lizarazo, David Pabón entre otros abrirán preludio de Canapote

$5.000 millones dejaron los Preludios de las Fiestas de Independencia a la economía popular

Con comparsas, música y tradición la Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) anunció el inicio de las Fiestas de Independencia con el preludio de Canapote que se tiene previsto para este viernes, 2 de octubre.

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El inicio de ‘La Fiesta que Nos Une’ será de la mano de Mr. Black, Karen Lizarazo, David Pabón y otros artistas locales quienes eran los encargados de poner a bailar a los asistentes.

“Porque celebrar nuestra Independencia también es encontrarnos, disfrutar nuestras tradiciones y compartir aquello que nos hace sentir orgullosos de ser cartagenero”, señaló El Distrito.

Por otra parte, Son de Cartagena, grupo local, será la cuota que expondrá nuestras raíces en esta celebración popular de los cartageneros.