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29 sep 2026 Actualizado 16:07

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Imputan a señalado responsable de homicidio ocurrido en Cartagena

El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial en el centro de Bogotá

Foto: Fiscalía General de la Nación.

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Cartagena
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Un juez de función de control de garantías impuso medida de aseguramiento a Eladio José Corpas Flórez por el delito de homicidio.

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La medida se da por hechos ocurridos el pasado 16 de enero del 2026, donde el imputado le cobró la vida con arma blanca a una persona que arrojaba escombros en el barrio San Pedro y Libertad.

La Fiscalía, en labores investigativas, logró recopilar testimonios y pruebas fotográficas que lograron dar con el paradero de Corpas Flórez quien, en el momento de la captura, se encontraba en el Centro de Bogotá.

El procesado, de 25 años, negó los cargos que por homicidio le imputó la Fiscalía.

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