Barú y Bocachica serán protagonistas en la inauguración del Nuevo Chambacú

El primer partido se disputará en la nueva cancha de fútbol 11, donde Barú Fútbol Club, de Barú Pueblo, se enfrentará a Cartagena Fútbol Club. Posteriormente, en el estadio de béisbol menor, el equipo de Bocachica jugará ante el Club Pelota Caliente.

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La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), también entregará nueva implementación a los dos equipos de la zona insular.

Para Barú FC están previstos uniformes, guayos, canilleras y balones, mientras que Bocachica recibirá elementos para la práctica del béisbol, entre ellos bates, pelotas, gorras, caretas, pecheras, manillas y uniformes.