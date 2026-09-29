Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 sep 2026 Actualizado 16:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Barú y Bocachica serán protagonistas en la inauguración del Nuevo Chambacú

Los equipos de la zona insular disputarán los partidos inaugurales de fútbol y béisbol en la segunda fase del complejo deportivo.

Foto: Alcaldía de Cartagena.

Foto: Alcaldía de Cartagena.

Foto: Alcaldía de Cartagena.
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

El primer partido se disputará en la nueva cancha de fútbol 11, donde Barú Fútbol Club, de Barú Pueblo, se enfrentará a Cartagena Fútbol Club. Posteriormente, en el estadio de béisbol menor, el equipo de Bocachica jugará ante el Club Pelota Caliente.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), también entregará nueva implementación a los dos equipos de la zona insular.

Para Barú FC están previstos uniformes, guayos, canilleras y balones, mientras que Bocachica recibirá elementos para la práctica del béisbol, entre ellos bates, pelotas, gorras, caretas, pecheras, manillas y uniformes.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado