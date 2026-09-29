Asesinan a sobrino del congresista Luis Chávez en zona rural de Palmira, Valle

Accidente de tránsito deja una persona muerta en la vía Lebrija

Johan Chávez Caicedo, sobrino del congresista Luis A. Chávez, del Partido de la U, fue asesinado a disparos en el corregimiento de Rozo, zona rural de Palmira, Valle del Cauca.

La víctima era hijo del hermano mellizo del congresista. Según las autoridades, Chávez Caicedo no registraba antecedentes judiciales.

En el mismo hecho, otras dos personas resultaron lesionadas. Una de ellas tendría un antecedente por homicidio culposo.

Como parte de la investigación, las autoridades analizan diferentes hipótesis sobre el crimen. Una de las principales líneas apunta a un presunto ajuste de cuentas relacionado con actividades de microtráfico, aunque este posible móvil deberá ser confirmado oficialmente por las autoridades.

Los investigadores adelantan la recolección de pruebas y testimonios para establecer qué ocurrió, identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el homicidio.

Chávez Caicedo también era conocido por su afición al Deportivo Cali.

“Hoy no despedimos a un hermano, por qué los hermanos de verdad nunca se van. Johan querido, tu alegría, tu forma de ser y todos esos momentos que compartimos siempre quedarán por siempre en nuestros corazones”, escribió en sus redes sociales la barra Legión Rozo 2010.