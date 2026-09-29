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29 sep 2026 Actualizado 14:17

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Mataron a soldado profesional que estaba de permiso en el centro del Valle

El militar fue ubicado por hombres armados mientras departía en zona rural de Bugalagrande

Soldados Ejército

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Un soldado profesional fue asesinado con arma de fuego cuando se encontraba de permiso en zona rural del centro del Valle del Cauca.

El hecho ocurrió en el corregimiento de Ceilán, jurisdicción de Bugalagrande.

Según información preliminar, el militar, oriundo de la zona, se encontraba departiendo cuando fue ubicado por hombres armados.

De acuerdo con las primeras versiones, los sujetos lo trasladaron hasta otro lugar y allí le dispararon en varias oportunidades.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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