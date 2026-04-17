Masacre en Casanare deja cinco hombres asesinados en tienda de zona rural de Villanueva

Cinco hombres, entre los 20 y 40 años, fueron asesinados en un ataque armado ocurrido hacia las 7:00 de la noche de este 16 de abril en la vereda El Fical, zona rural de Villanueva, Casanare.

Según la información preliminar, las víctimas se encontraban departiendo y consumiendo bebidas embriagantes en la tienda Casetabla, cuando llegaron dos hombres en una motocicleta negra tipo NKD.

Los atacantes descendieron del vehículo y, sin mediar palabra, dispararon de manera indiscriminada contra las personas que estaban en el lugar, causándoles múltiples heridas que les provocaron la muerte en el sitio.

En la escena fueron halladas vainillas calibre 9 milímetros.

Por ahora se desconocen los móviles del crimen. La inspección técnica a los cadáveres fue asumida por personal de la SIJIN de Casanare.