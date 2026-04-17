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Recompensa de $50 millones por responsables de masacre de cinco personas en Villanueva, Casanare

Héctor Fernando Vizcaíno, alcalde de Villanueva, Casanare, habló con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la masacre de cinco personas en zona rural del municipio.

“Anoche recibimos una llamada informándonos hechos de la muerte de unos ciudadanos de Villanueva, en un sector rural del municipio”, detalló.

Mencionó que desde la noche del 16 de abril se conformó un consejo de seguridad, con presencia de autoridades militares, Policía y gobernador de Casanare, donde se estableció una recompensa de $50 millones por información que lleve a la captura de los responsables de la masacre.

¿Quién manda en Villanueva?

Indicó que en la ciudad no hay una presencia marcada de un grupo criminal, pero aseguró que le llama la atención que en lo que va del 2026 van 10 muertes violentas.

“Es algo que llama la atención y prende las alarmas porque esto no sucedía desde los años 90, donde fue sitio de paramilitarismo”, mencionó.

De otro lado, ante la alerta de la Defensoría del Pueblo por la presencia de grupos armados en el norte del Casanare, el alcalde aseguró que se habla de la presencia del Clan del Golfo, pero descartó la del ELN o las disidencias de las Farc.

Escuche la entrevista completa aquí: