Gobierno vigila acciones para neutralizar extorsiones en cárceles: “no entre ni la señal de la cruz”

Con el propósito de neutralizar las extorsiones desde las diferentes cárceles del país, el Gobierno dispuso diferentes tareas a algunas carteras, operadores móviles y entidades, para avanzar en el cumplimiento de las acciones con las que buscan neutralizar las comunicaciones de la criminalidad y hacerle frente a los que siguen delinquiendo desde los centros penitenciarios.

Las medidas incluyen intensificación de requisas, protocolos para agilizar el bloqueo de códigos IMEI e IMSI, rastreo de señales, control de energía dentro de las celdas, planes piloto de inhibición técnica que controlen los penales sin afectar la conectividad de las comunidades vecinas, además el bloqueo inmediato del circuito de conectividad en las celdas, una vez sean denunciados o identificados.

¿Cómo están distribuidas las tareas?

La ministra de las TIC, Alexandra Falla ha sido la encargada de dar a conocer ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representante, las fallas que se han presentado en el cumplimiento de lo dispuesto decreto 851 de 2024, entre ellas que el inhibidor se prende cuando llega la visita, y después se apaga sin ningún control, la entrada de celulares.

Por su parte, el ministro Iván Cancino avanza en mesas técnicas con los operadores como Tigo, Virgin, WOM, Movistar y Claro, para que puedan identificar todo sobre las señales desde las cárceles, y identificar antes de que las víctimas hayan pagado las extorsiones. Son reuniones semanales para garantizar la operatividad de las medidas.