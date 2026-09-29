“Hay que llevar nuestros programas a lo local en las próximas elecciones”: Gustavo Petro

El expresidente Gustavo Petro planteó en Barranquilla la necesidad de que su proyecto político se traslade del ámbito nacional a los gobiernos locales, de cara a las próximas elecciones regionales, y llamó a sus seguidores a “resistir desde lo local” y convertir las propuestas de su gobierno en programas para ciudades y departamentos.

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“Aplicar el programa nacional de la Colombia que progresó, porque alcanzó niveles muy altos de reducción de la pobreza en un gobierno de la vida, ahora hay que hacer esos gobiernos de la vida en lo local y resistir desde lo local”, afirmó.

Críticas contra el modelo de Barranquilla

El exmandatario también hizo una crítica directa a la administración de Barranquilla y al modelo de desarrollo de la ciudad. Según Petro, la riqueza no se estaría distribuyendo de manera suficiente en el territorio y cuestionó la concentración de la actividad económica en el norte de la capital del Atlántico.

“Barranquilla no lo hizo tanto porque su gobierno local es concentrador de la riqueza, sobre todo en el norte, a través de la especulación inmobiliaria”, sostuvo.

Petro también relacionó la situación económica y social de la ciudad con la seguridad y señaló que, a su juicio, las dinámicas del crédito ‘gota a gota’ y las estructuras criminales afectan la distribución de la riqueza en el Distrito.

“Volver las mayorías nacionales mayorías locales y sacar las mafias del pueblo”, expresó